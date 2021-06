Nationalspieler Gosens über den Hype um seine Person, das EM-Ziel und Englands Offensive

… das Spiel am Dienstag gegen England: "Die Vorfreude bei mir ist gigantisch, ich war selbst noch nie da. Nicht so viele Leute haben die Möglichkeit, im Wembley gegen England zu spielen, bei einer EM. Ich habe richtig Bock drauf."

Die gute Laune ist bei Robin Gosens auch nach der Nervenschlacht gegen Ungarn schon wieder zurückgekehrt. Nach seinem sensationellen EM -Auftritt beim 4:2 im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal wurde er zu Deutschlands neuem Liebling und landauf-, landab gefeiert. "Das hatte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Es hat mich natürlich gefreut, aber damit musste ich auch erstmal umgehen", sagte der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Außerdem sprach der deutsche Nationalspieler nach dem Vormittagstraining über:

… das wahre Gesicht des DFB-Teams: "Ich glaube schon, dass wir unser wahres Gesicht gegen Portugal gezeigt haben. Womit ich ein Problem habe, ist der Kontrast: Nach dem Portugal Spiel waren wir die Helden der Nation und nach Ungarn dann die Gurken der Nation. Wir sind als Zweiter in der schwersten Gruppe weitergekommen und haben gegen den Welt- und Europameister zwei ordentliche Spiele gemacht, gegen Ungarn zwei Tore zu viel kassiert. Aber wir sind nicht auf den Kopf gefallen, um zu wissen, was wir noch besser machen können. Es bleibt dabei: Das Finale ist das Ziel, das muss unser Anspruch sein."

… die Offensivstärke der Engländer: "Die Engländer haben vorne unfassbar viel Speed, bei mir wird vermutlich erstmal Defensivarbeit gefragt sein. Wir müssen aus einer kompakten Defensive agieren, dann wird es was. Davon bin ich überzeugt."

… die vielen Fans in Wembley: "Ich finde es ehrlicherweise schon grenzwertig, aber wir können es nicht ändern. Da sind 40.000 Zuschauer im Stadion, obwohl die Inzidenzen so hoch wie kaum woanders in Europa sind. Das ist alles andere als optimal, wenn man das Gesamtbild sieht. Grundsätzlich ist es natürlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die englischen Fans verstummen werden."

… seine Erinnerungen an 1996: "Ich war damals noch zu klein, um live etwas mitzubekommen, aber im Nachhinein hat man natürlich viel gesehen, gehört und gelesen. Was es bei mir auslöst ist, dass man das Gleiche erreichen will. Das wäre unglaublich geil, dafür werden wir alles riskieren und alles reinwerfen, um diesen unglaublichen Triumph zu wiederholen."