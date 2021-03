Gosens verrät: DFB-Team plant gegen Nordmazedonien nächste Menschenrechts-Aktion

Die Nationalspieler wollen ihre Forderung zur Einhaltung der Menschenrechte im dritten Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar fortsetzen. "Wir haben uns wieder was einfallen lassen, weil wir glauben, dass wir schon nachhaltig darauf aufmerksam machen müssen. Es gibt nach wie vor Nachholbedarf. Ich glaube, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind und da müssen wir eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringen", sagte DFB-Profi Robin Gosens im NDR2-"Bundesligashow"-Podcast vor der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Nordmazedonien.

