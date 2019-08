Für diese Summe soll HSV-Profi Gotoku Sakai nach Japan wechseln

Der japanische Ex-Nationalspieler Gotoku Sakai soll den Hamburger SV in Richtung Heimat verlassen. J-League-Klub Vissel Kobe plant einen Transfer des 28-Jährigen - die Ablösesumme steht offenbar auch schon fest.

HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Zitter-Sieg im Pokal in Chemnitz

Wie die Bild berichtet, soll der Verteidiger für 400.000 Euro zum Klub von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wechseln. Kobe-Coach Thorsten Fink, der von 2011 bis 2013 den HSV betreute, hatte kürzlich das Interesse seines Klubs bestätigt. Das Transferfenter in Japan ist nur noch bis Mittwoch geöffnet.

Jeremy Dudziak und David Kinsombi (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem Hamburger SV an, den Fiete Arp und Lewis Holtby verlassen werden. ©

Sakai spielt in den Planungen von Trainer Dieter Hecking keine Rolle mehr und wurde für Vertragsgespräche mit anderen Klub bereits freigestellt. Der ehemalige HSV-Kapitän hat seit 2015 insgesamt 124 Pflichtspiele für den Nordklub absolviert, ist in dieser Saison aber noch nicht für den HSV in Liga oder Pokal zum Zuge gekommen.