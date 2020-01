Götze, Eriksen, Cavani - Diese Top-Spieler sind im Sommer 2020 ablösefrei

Zum Ende der Saison 2019/20 werden in den europäischen Top-Ligen wieder viele Verträge von Top-Stars auslaufen. Große Namen wie Mario Götze aus der Bundesliga , Christian Eriksen aus der Premier League oder Edinson Cavani aus der Ligue 1 sind dann ablösefrei zu haben. Etliche gestandene Profis, die nach wie vor imstande sind, Top-Leistungen abzuliefern, befinden sich im Sommer 2020 auf der Suche nach neuen Klubs . Die geballte Erfahrung und Routine auf dem ablösefreien Markt wird viele Vereine anlocken, die für die Entwicklung ihrer jungen Talente noch Führungsspieler in die Teams holen müssen.

Aus den Top-5-Ligen Europas haben es Champions-League-Sieger, nationale Meister, Klub-Weltmeister, Weltfußballer, Wandervögel und lebende Legenden in die Galerie geschafft. Einer von ihnen ist der Däne Christian Eriksen. Der 27-jährige Mittelfeldstratege von Tottenham Hotspur wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem spanischen Top-Klub Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Chancen auf Titel wären für Eriksen in La Liga wohl tatsächlich höher.