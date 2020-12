Götze, Havertz und Co. - so lief die Hinrunde der deutschen Legionäre seit ihrem Wechsel ins Ausland

Doch nicht nur Havertz, Werner und Götze haben das deutsche Fußball-Oberhaus in Richtung einer europäischen Liga verlassen. Auch Kevin Volland, der von der Werkself zur AS Monaco und Trainer Niko Kovac wechselte, und Luca Waldschmidt, den es zum portugiesischen Klub Benfica Lissabon zog, haben sich für diesen Weg entschieden. Doch wie lief es für die zahlreichen deutschen Legionäre in England, Holland, Frankreich, Portugal und Co.? Der SPORTBUZZER hat die Leistungen unter die Lupe genommen.