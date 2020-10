Torschütze Havertz bis Debütant Götze – diese 10 Deutschen spielen seit dieser Saison im Ausland

Noch nach dem Deadline Day, dem letzten Tag des zurückliegenden Sommer-Transferfensters, hat Mario Götze mit dem Wechsel zur PSV Eindhoven für Furore gesorgt. Der 28 Jahre alte Weltmeister hatte bei Borussia Dortmund nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag mehr erhalten – und wechselte dann, trotz einiger Angebote aus der Bundesliga , ablösefrei in die Eredivisie. Am Sonntag (16.45 Uhr, DAZN) könnte er beim Auswärtsspiel gegen PEC Zwolle sein Debüt unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt feiern.

Götze trifft in Eindhoven neben Coach Schmidt auf eine Reihe weiterer Landsmänner – unter anderem Adrian Fein, der als Leihspieler des FC Bayern München ebenfalls auf den letzten Drücker in Holland gelandet ist. Weitere prominente deutsche Legionäre sind seit dieser Saison auch in England und Frankreich aktiv. Der SPORTBUZZER blickt auf 10 Bundesliga-Abgänge, die nun im Ausland aktiv sind.