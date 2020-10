Mario Götze, Mario Mandzukic & Co: Diese Spieler können ablösefrei wechseln

Kommt Mario Götze doch, können Vereine ihre Kader noch reduzieren und wie lassen sich Profis reintegrieren, die schon fast weg waren? Auch nach dem Deadline-Day bleibt die Wechselbörse interessant und in Bewegung. Transfers in einige Länder bleiben möglich, auch vertragslose Spieler wie Weltmeister Götze oder der Ex-Kölner Kevin Stöger können noch unterkommen.

Hertha BSC offenbar mit Götze in Verbindung

Die spannendste Frage derzeit: Hertha BSC hat zumindest Interesse bekundet und steht mit dem 28-jährigen Götze offenbar in Verbindung. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen beim Hauptstadtklub scheinen gegeben, aber passt der Weltmeister von 2014 auch in die Pläne von Trainer Bruno Labbadia? Mit der Leihe von Mattéo Guendouzi (FC Arsenal) hat sich Hertha bereits einen Mittelfeldspieler gesichert, der laut Manager Michael Preetz eine "ganz wichtige Option für das zentrale Mittelfeld" ist. Zudem war sich Labbadia nicht sicher, ob die Hertha schon "stark genug ist, so einen Spieler aufzufangen". Für Götze könnten sich auch durchaus andere Optionen bieten: Es soll Interesse von spanischen Klubs gegeben haben, auch die AS Monaco war im Gespräch.