Götze, Schürrle, Höwedes & Co.: Der Fall der Weltmeister von 2014

Es sind nur wenige Sekunden, in denen die beiden Hauptdarsteller der Szene im Maracana-Stadion von Rio zu Legenden des deutschen Sports werden. Es läuft die 113. Minute im WM-Finale 2014 gegen Argentinien, als der eingewechselte André Schürrle über die linke Seite durchbricht und in die Mitte flankt. Dort nimmt Mario Götze den Ball mit der Brust an und versenkt ihn volley im langen Eck. "Mach ihn, mach ihn – er macht ihn", brüllte ARD-Mann Tom Bar­tels damals ins Mikro. Deutschland wurde zum vierten Mal Weltmeister – dank des Traumduos, das sechs Jahre später gemeinsam am Scheideweg der Karriere steht.

Beispiel Kevin Großkreutz: Ließ sich den WM-Pokal auf die Wade tätowieren, spielte unter Thomas Tuchel beim BVB sportlich keine Rolle mehr und wechselte zu Galatasaray Istanbul, für die er aber nie eine Partie machte, weil Unterlagen zur Spielberechtigung fehlten. Nach einem halben Jahr in der Türkei hießen seine nächsten Stationen VfB Stuttgart und Darmstadt 98 – heute kickt Großkreutz in der 3. Liga beim KFC Uerdingen und trainiert nebenbei einen Bezirksligisten.

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Höwedes hat mit 32 Jahren zumindest noch zwei, drei Saisons im Tank, Götze (28) und Schürrle (29) sogar noch einige mehr. Das Problem: Natürlich ließen sich die „Goldjungs“ auch ihre Verträge vergolden. So soll Götze beim BVB zuletzt bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr verdient haben – für einen Ergänzungsspieler ein opulentes Gehalt. Sein Kumpel Schürrle generierte bis heute mit seinen Transfers 94 Millionen Euro an Ablöse – mehr als jeder andere deutsche Fußballer. Aktuell liegt sein Marktwert noch bei 4,5 Millionen Euro, der von Götze bei 10,5, Höwedes ist laut transfermarkt.de noch 3 Millionen wert. Aber wie geht es jetzt weiter?

Löw über Götze: "Hoffe, dass er wieder in Form kommt"

Die Liste der angeblichen Interessenten – vor allem für Götze – ist lang. Allerdings heißen die Klubs nicht mehr FC Liverpool oder Real Madrid, sondern Hertha BSC oder AS Monaco. Spannend, ob der frisch gebackene Papa noch mal irgendwo durchstartet. Einer seiner größten Förder würde es ihm wünschen. Bundestrainer Joachim Löw sagte im Gespräch mit dem SPORTBUZZER vor Monaten: "Mit Mario verbindet mich für immer die WM in Brasilien. Wer das entscheidende Tor in einem WM-Finale schießt, ist im Fußball eine lebende Legende. Ob ich ihn abgeschrieben habe? Nein. Ich hoffe wirklich, dass er wieder in die Form kommt, in der er einmal war."