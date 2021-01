Bericht: GP von China vor Absage - Formel-1-Rennen wohl erneut in Portimao und Imola

Einem Bericht von Motorsort-Magazin.com zufolge steht die Formel 1 vor weiteren Veränderungen des Rennkalenders in diesem Jahr. Nachdem bereits über eine Verschiebung des Saisonauftakts im australischen Melbourne spekuliert wurde, berichtete das Fachportal am Mittwoch, dass auch der Große Preis von China vor einer Absage stehe und das Debüt in Vietnam vor dem wahrscheinlichen Aus. Anzeige

Grund dafür soll wie schon in der vergangenen Saison die Coronavirus-Pandemie sein. Bestätigt ist derzeit noch keine Kalender-Änderung von der Formel 1 oder den Veranstaltern. Um die freien Wochenenden zu füllen und auf die Rekordsaison mit 23 Rennen zu kommen, soll laut Motorsport-Magazin.com am 18. April erneut in Imola in Italien und am 2. Mai im südportugiesischen Portimao gefahren werden.