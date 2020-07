Grahé bleibt Fitnesscoach bei Dynamo Dresden

Dresden. Dynamo Dresden hat den Vertrag mit seinem Athletik- und Konditionstrainer Matthias Grahé um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilten die Schwarz-Gelben am Mittwoch mit. „Matthias Grahé arbeitet tagtäglich mit großem Einsatz an der im Fußball elementaren Physis unserer Spieler und ist ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison auf seinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können“, sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.