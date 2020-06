Grammatik ist egal: Bei RB Leipzig soll einfach auch mal geschrien werden

Leipzig. Über die Stadionmikrofone war beim vierten Geisterspiel nach der Corona-Pause wieder mal fast nur Julian Nagelsmann zu hören. „Wir sind zu lieb. Wir coachen uns zu wenig, ich höre viel zu wenig Absprache der Jungs. Wir müssen einfach frecher werden.“ Nach dem 4:2 (2:1)-Sieg beim 1. FC Köln am Pfingstmontag bemängelte der Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig die kaum vorhandene Kommunikation auf dem Rasen. Der 32-Jährige wünscht sich einen Drecksack im positiven Sinn , der verbal auch mal dazwischen geht und seine Teamkollegen mitreißt. Einen wie Thomas Müller vom FC Bayern. Im Sommer würde Nagelsmann gern einen solchen Lautsprecher verpflichten, wenn es der Markt hergibt.

RB-Profis reden mehr als zu Saisonbeginn

Im eigenen Team sieht der Fußball-Lehrer durchaus Typen, die mehr oder weniger hörbar coachen. Marcel Sabitzer , Kevin Kampl , Yussuf Poulsen , Willi Orban und Tyler Adams nannte er auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Samstag/15.30 Uhr). Nur gehörte von den „Drecksack“-Kandidaten in der laufenden Saison allein Marcel Sabitzer fest zur ersten Elf.

„Es geht immer darum, dass die Leistung am Ende des Tages ein bisschen besser wird oder uns manche Schwierigkeiten erspart bleiben, wenn wir miteinander sprechen“, erklärte Nagelsmann die Vorteile des Eigencoachings. Der Ex-Hoffenheimer will, dass auch mal geschrien wird, um die Sinne des Nebenmanns zu schärfen. Es gehe nicht darum „dass Angel (Angelino – d. Red.) 100 Prozent grammatikalisch richtig im Plusquamperfekt Upa (Dayot Upamecano – d. Red.) sagt, was er machen soll“. Im Vergleich zum Anfang der Saison hat Nagelsmann zumindest schon eine kleine Weiterentwicklung beobachtet.