Grammozis, Baumgart, Neururer: Die möglichen Lösungen für das Trainer-Dilemma bei Schalke 04

Peter Knäbel ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Nach dem radikalen personellen Kahlschlag mit den Entlassungen von Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntag ist der 54-Jährige der neue starke Mann bei Schalke 04. Das Bundesliga-Schlusslicht übertrug dem bisherigen Direktor Nachwuchs und Entwicklung "bis auf Weiteres" die "sportliche Gesamtverantwortung". Knäbels dringlichste Aufgabe ist die Installierung eines neuen Trainers - schon am Freitag spielt Schalke gegen den Tabellenvorletzten Mainz 05 um seine vielleicht letzte Chance auf den Klassenerhalt. Doch wer soll die Mannschaft auf die Schlüsselpartie einschwören? Offen.

Der Klub teilte mit, dass die Übungseinheit am Montag von den Athletik-Trainern geleitet wird. Das hält die Spieler zwar körperlich in Schuss, konzeptionelles Arbeiten beinhaltet es aber wohl kaum. Angesichts der knappen Zeit scheint eine Interimslösung mit Mike Büskens naheliegend, der in ähnlicher Funktion schon zweimal ausgeholfen hatte. Dieser Wunsch soll aus der Mannschaft kommen. Dem Vernehmen nach ist der 52 Jahre alte einstige Profi von dieser Idee jedoch nicht besonders begeistert. Zudem soll der Düsseldorfer an der Kaderplanung für die kommende Saison mitarbeiten. Gut möglich also, dass der Verein gleich eine längerfristige Lösung anstrebt.

Die Aussage von Aufsichtsratschef Jens Buchta deutet darauf hin: "Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken." Um einen Trainer für sich zu gewinnen, müsste dieser für den Rest der Saison wohl mit einer Art Carte blanche ausgestattet werden und selbst im Fall des ohnehin kaum mehr abwendbaren Abstiegs den Neuaufbau vorantreiben dürfen. Eine Voraussetzung, die die Schalker selbst bestimmen können und die somit lösbar ist. Was die Lage weitaus schwieriger macht: Der neue Mann müsste sofort verfügbar sein.

Zwei der zuletzt gehandelten Kandidaten würden damit ausscheiden. Da wäre zum einen Domenico Tedesco. Der 35-Jährige, der schon von 2017 bis 2019 in Gelsenkirchen tätig war und den Klub 2018 zur Vizemeisterschaft führte, ist noch bis Ende Mai an Spartak Moskau gebunden. Da wäre zum anderen Steffen Baumgart. Der frühere Bundesliga-Profis steht beim Zweitligisten SC Paderborn noch bis zum Saisonende unter Vertrag und betonte zuletzt, dass sein aktueller Klub auch mit Blick auf die Zukunft sein "erster Ansprechpartner" sei. Verhandlungen werde es so oder so ohnehin erst ab Mitte März geben.