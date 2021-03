Grammozis neuer Coach, Naldo nicht mehr im Trainerstab: Knäbel erklärt Entscheidungen bei Schalke 04

Alles neu beim FC Schalke 04: Wie der stark abgestiegsgefährdete Tabellenletzte der Bundesliga am Dienstagabend mitgeteilt hat, wird Dimitrios Grammozis mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer und damit der Nachfolger von Christian Gross beim Traditionsklub. Doch das ist nicht die einzige Neuerung im Trainerteam bei S04. Gleichzeitig teilte der Ruhrpott-Klub mit, dass auch die Assistenten ausgetauscht werden. Mike Büskens und Grammozis' langjährigem Wegbegleiter Sven Piepenbrock werden neue Co-Trainer. Dagegen werden Ex-Bundesliga-Profi Naldo und Onur Cinel den Trainerstab verlassen - und sich ab sofort um die Jugendspieler in der hauseigenen "Knappenschmiede" kümmern. In der offiziellen Mitteilung des Vereins hat Peter Knäbel, Nachfolger des zusammen mit Trainer Gross am Sonntag freigestellten Sportvorstandes Jochen Schneider, nun die Personalentscheidungen erklärt.

