Nach Presse-Boykott: Tennis-Star Naomi Osaka steigt bei den French Open aus

Tennis-Superstar Naomi Osaka hat bei den French Open nach den Diskussionen um ihren Presse-Boykott ihren Rückzug erklärt. Die Japanerin teilte ihre Entscheidung am Montag via Twitter mit. " Ich denke, es ist das Beste für das Turnier, die anderen SpielerInnen und mein eigenes Wohlbefinden, zurückzutreten, sodass sich Jeder auf Tennis in Paris konzentrieren kann ", erklärte die 23-Jährige.

Ein paar Tage vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison hatte die Japanerin völlig überraschend in den sozialen Medien angekündigt, dass sie in Paris nicht mit Journalistinnen und Journalisten reden werde. Sie wolle damit auf die mentalen Anstrengungen hinweisen, denen die Tennisprofis in ihren vielen Pressekonferenzen ausgesetzt sind. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich introvertiert bin", heißt es in Osakas Statement nun. "Obwohl die Presse immer nett zu mir war, bin ich kein öffentlicher Sprecher und habe große Angst vor Auftritten in den Weltmedien."