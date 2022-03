"Grandseigneur des deutschen Fußballs": Hainer, Watzke und Co. reagieren auf Tod von Ex-DFB-Boss Braun

Auch einer seiner letzten öffentlichen Auftritte bleibt unvergessen. Beim Training der Nationalmannschaft saß der 94-Jährige Egidius Braun zunächst auf der Trainerbank. Wie immer elegant gekleidet: dunkles Sakko, weißes Hemd, auf dem Kopf einen weißen Hut mit schwarzem Band. Von zwei Schlaganfällen geschwächt betrat er schließlich an diesem Sommertag im Juni 2019 den Platz für ein Mannschaftsfoto mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer. Braun wurde gestützt, er ging am Stock. Die Zuschauer und auch die Profis waren tief bewegt. In der Nacht auf Mittwoch ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren gestorben. Anzeige

Als Braun 1992 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde, hatte er schnell den Namen "Pater Braun" weg. Was sich zunächst auf seine Strenge bezog, wurde bald zur respektvollen Bezeichnung für einen durch und durch sozialen Menschen. Für Wolfgang Niersbach, einen seiner Nachfolger war Egidius Braun sogar "das soziale Gewissen des deutschen Fußballs". Den DFB wollte er nach einer "Drei-Säulen-Theorie" führen: "Die Spitze fordern, die Breite fördern und die Gesellschaftspolitik forcieren." Das gelang ihm während seiner Amtszeit, unter die auch der EM-Sieg 1996 fiel, eindrucksvoll. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen aus der Fußball-Welt zum Tod des DFB-Ehrenpräsidenten gesammelt.

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident: "Heute ist ein trauriger Tag für alle Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland und Europa. Mit Egidius Braun verlieren wir einen besonderen Menschen, der sich mit den Möglichkeiten des Fußballs gerade für diejenigen eingesetzt hat, die Unterstützung und Zuwendung brauchen. Dabei trieb ihn insbesondere die Sorge um in Not geratene Kinder und Jugendliche."

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München: "Mit Egidius Braun verliert der Deutsche Fußball-Bund eine der prägendsten Persönlichkeiten seiner Geschichte. Sich stets seiner Wurzeln bewusst, lag Egidius Braun die soziale Verantwortung immer am Herzen. Sein Vermächtnis wird mit der nach ihm benannten Stiftung weiterleben, ebenso sein Credo 'Fußball ist mehr als ein 1:0'. Der FC Bayern ist in Trauer mit den Angehörigen vereint."

Dr. Reinhard Rauball, Präsident von Borussia Dortmund: "Mit Egidius Braun hat mich viele Jahre eine persönliche Freundschaft verbunden. Es war immer sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe er sich sozial engagiert hat. Ich durfte selbst einst ein Projekt besuchen, dass er mit der Egidius-Braun-Stiftung in Mexiko ins Leben gerufen hat und weiß genau, dass man im In- und Ausland nach wie vor mit Hochachtung über das spricht, was er geleistet hat."