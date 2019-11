Premier League inside: Warum die Pfiffe gegen Arsenal-Kapitän Granit Xhaka falsch sind

An einen Mannschaftskapitän werden in England ganz besondere Erwartungen gerichtet. Er muss eine Führungspersönlichkeit sein, auf dem Platz und daneben, er muss über einen tadellosen Charakter verfügen, die Kapitänsbinde und das Trikot des Vereins ehren wie einen Goldschatz – und er muss es ganz offensichtlich ohne Gefühlsregung über sich ergehen lassen, dass ihn die eigenen Fans beleidigen .

Zoff bei Arsenal: Xhaka pöbelt gegen Fans zurück

Granit Xhaka, seit dieser Saison Kapitän des FC Arsenal, steht in den vergangenen Tagen schwer unter Beschuss durch die britischen Medien, denn er verstieß gegen diese Grundsätze. Er akzeptierte es nicht, dass ihn das heimische Publikum bei seiner Auswechselung am letzten Wochenende gegen Crystal Palace (2:2) ausbuhte. Stattdessen pöbelte er zurück, mit wilden Gesten und rüden Worten. “F* off!”, soll er beim Gang in die Kabine gerufen haben, während er sich das Trikot vom Körper riss. Deshalb fand zuletzt gerade ein öffentliches Tribunal gegen ihn statt.