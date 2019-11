Arsenal-Trainer streicht Granit Xhaka aus Kader gegen Wolverhampton: "Er braucht Zeit"

Der FC Arsenal wird das Premier-League-Spiel am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers (16 Uhr) ohne Kapitän Granit Xhaka bestreiten. Das kündigte Trainer Unai Emery am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz vor der Partie an. "Der Mensch hat Gefühle. Xhakas Probleme in dieser Woche sind solche, die Zeit brauchen. Er braucht Zeit, dass sich alles wieder normalisiert", sagte der Spanier. Xhaka hatte sich in der vergangenen Woche nach seiner Auswechslung im Derby gegen Crystal Palace mit den eigenen Fans überworfen, indem er sie provozierte und in ihre Richtung "Fk off" rief.

Obwohl sich Xhaka am Donnerstagabend für seinen Ausraster entschuldigte, verzichtet Emery nun auf seinen Kapitän in der Liga. "Ich habe mich in dieser Situation zu einer unüberlegten und zum Teil nicht angemessenen Reaktion hinreißen lassen, mit der ich den Fans, die die Mannschaft, den Verein und mich immer mit positiver Energie unterstützen vor den Kopf gestoßen habe. Dies war nicht meine Absicht und tut mir leid", schrieb der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach.

Emery gab trotzdem am Freitag kein klares Bekenntnis zu Xhaka ab: "Er entschuldigte sich, bei den Fans, bei allen. Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel am Samstag", so der Coach schroff. Ob der 27 Jahre alte Xhaka trotz der Fan-Vorkommnisse Kapitän bleibt, ist zudem auch noch nicht sicher: "Ich werde am Montag oder Dienstag mehr dazu sagen", so Emery kurz und knapp.

Xhaka selbst, der im Liga-Pokal gegen den FC Liverpool am Mittwoch wie vorgesehen fehlte, hoffte in seinem Instagram-Post auf einen Neuanfang mit den Arsenal-Fans. "Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft wieder alle mehr Wert auf Zusammenhalt und Respekt legen." Zudem versprach er, weiter hundert Prozent für den Klub zu geben. Nur ist unklar, wann er wieder spielen darf.

