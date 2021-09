Grant Teichmann sprüht bei den Dresden Titans vor Spielfreude

Dresden. Es hätte schlechter laufen können für Grant Teichmann. Dass der neue Rückraumspieler der Dresden Titans am vergangenen Sonnabend in seinem ersten Pflichtspiel gleich 21 Punkte zum 100:85-Sieg gegen die Hanau White Wings beisteuern würde, das durfte man insgeheim vielleicht hoffen, aber keiner wirklich erwarten. Umso zufriedener schaute der Neuzugang aus Schwenningen drein, als er sich nach seinem ersten Liga-Spiel für das Dresdner Pro-B-Team erschöpft an der Bande niederließ. Sein Punktspieldebüt hatte den 1,90 Meter großen US-Amerikaner, der auch einen deutschen Pass besitzt, viel Energie gekostet, aber ihm auch viel Spaß bereitet.

Großes Interesse

Für den Junior hat nun in Dresden sein drittes Jahr als Profibasketballer in Deutschland begonnen. 2019 kam Teichmann über den Großen Teich, um beim USC Heidelberg in der Pro A zu spielen. Als die Saison im März 2020 wegen Covid-19 unterbrochen wurde, kehrte er in die Staaten zurück, heuerte im Oktober 2020 aber in Schwenningen an, wo er mit den Panthers die Play-offs erreichte. Weil er dort aber nur als Rotationsspieler eingesetzt wurde, schauten sich sein Agent und er nach Alternativen um. Und bei Titans-Trainer Fabian Strauß stießen sie auf großes Interesse.