"Die waren wie wilde Tiere" - Anhänger von Grasshoppers Zürich sorgen für Spielabbruch

Die Fans vom akut abstiegsbedrohten Grasshopper Club Zürich haben für einen Skandal in der Schweizer Super League gesorgt und mit dem massiven Abbrennen von Pyrotechnik einen Spielabbruch provoziert. Bereits in der 55. Minute brach Schiedsrichter Lionel Tschudi die Partie in Sion beim Spielstand von 2:0 für die Grasshoppers ab. Zuvor waren wiederholt Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geflogen.

"Die Sicherheit der Spieler war nicht mehr gewährleistet"

GC-Präsident: "Die waren wie wilde Tiere"

"Die Leute waren dermaßen aufgegeilt, die waren wie wilde Tiere", äußerte sich GC-Präsident Stephan Anliker nach den schlimmen Szenen. "Was da passiert ist, ist fast nicht zu glauben. Es ist unentschuldbar, nicht nur für GC, auch für den Schweizer Fußball. Das ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht."