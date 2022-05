Gravenberch-Wechsel zum FC Bayern offenbar perfekt: Ajax-Teamkollege verrät Transfer bei Meisterfeier

Neben Noussair Mazraoui verstärkt offenbar auch Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam den FC Bayern in diesem Sommer. Mehrere Medien hatten bereits vor wenigen Tagen vermeldet, dass sich der Transfer auf der Zielgeraden befinde. In einem Party-Video aus der Umkleidekabine nach der gewonnenen Meisterschaft verabschiedete Ajax-Profi Kenneth Taylor den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler schon in Richtung München: "Leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient. Wir wünschen dir ganz viel Glück beim FC Bayern", sagte Taylor und lachte in die Kamera.

