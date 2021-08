Von Fehleinkauf Ibrahimovic bis Rekordzugang Grealish: Das sind die teuersten Transfers von Pep Guardiola

Neuer Rekord für Pep Guardiola! Noch nie gab ein von ihm trainierter Klub so viel Geld für einen neuen Spieler aus wie sein aktueller Arbeitgeber Manchester City für Jack Grealish. Der Transfer des 25 Jahre alten englischen Nationalspielers für 117,50 Millionen Euro ist die absolute Bestmarke im "Pep-Ranking". Und das ist nahezu beispiellos. Einzig sein Erzrivale José Mourinho gab mit über 1,7 Milliarden Euro noch mehr Kohle für neue Spieler aus – doch der Portugiese ist auch schon fast doppelt so lange Cheftrainer.

Der ehemalige Bayern-Trainer ist der "Big Spender" in der Trainergilde – obwohl er weithin anerkannt der beste Coach der Welt ist, kann Guardiola offenbar nicht erfolgreich arbeiten, ohne viel Geld für seine Spieler auszugeben. Ob beim FC Barcelona, dem FC Bayern München oder jetzt bei Manchester City – Guardiola beharrte stets darauf, von den Vereinsvorständen kräftig unterstützt zu werden. Das zeigt besonders die neuste Investition in Grealish. Pep knackt erstmal die 100-Millionen-Euro-Marke für einen einzelnen Spieler.

Das waren die höchsten Investitionen von Pep Guardiola

Guardiola begann seine Trainerkarriere im Sommer 2007. Nach einer Saison als Trainer der zweiten Mannschaft folgte er auf Frank Rijkaard, der die Geschicke von Barcelona rund fünf Jahre lang geleitet hatte. Guardiola hatte von 1991 bis 2001 für die Katalanen gespielt und sollte sich in seinen vier Jahren im Camp Nou als bester Trainer der Welt in Stellung bringen – einen Ruf, den er bis heute nicht mehr losgeworden ist.

Spektakuläre Erfolge

Die Bilanz in Barcelona liest sich spektakulär: Dreimal wurden Lionel Messi & Co. unter Guardiola spanischer Meister, zweimal Pokalsieger und gewannen 2009 und 2011 die Champions League. Er selbst wurde 2008 und 2010 zum Weltclubtrainer des Jahres gekürt. Das alles nicht zuletzt dank massiver Investitionen in den einst klammen Verein – exakt 342 Millionen Euro gab Guardiola allein in Barcelona für neue Spieler aus.