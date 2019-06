Greenlee fällt aus - Dresden Monarchs holen einen neuen Quarterback

Dresden. Seine Verletzung ist zwar nicht ganz so schwer wie zunächst befürchtet, aber Zack Greenlee kann den Dresden Monarchs vorerst nicht weiterhelfen. Der Quarterback muss wegen einer Rippenprellung und einer Oberschenkelblessur pausieren. Der Kalifornier erlitt am vergangenen Sonnabend beim 31:34 gegen Braunschweig im letzten Spielzug der ersten Halbzeit einen harten Schlag und musste mit Schmerzen vom Feld. Ohne ihn konnten die Königlichen die Gäste nicht mehr abfangen. Damit sie am 15. Juni beim nächsten Spitzenspiel gegen den neuen Tabellenführer aus Hildesheim wieder konkurrenzfähig sind, haben die Monarchs nun reagiert und einen neuen Spielmacher verpflichtet: Der US-Amerikaner Glen Cuiellette soll in den kommenden Wochen die Dresdner führen.