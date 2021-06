Fallschirmspringer landet neben Rüdiger: Greenpeace mit Protest-Aktion vor deutschem EM-Auftakt

Vor dem ersten deutschen Gruppenspiel bei der Europameisterschaft hat ein Mann mit einer Protestaktion für Aufsehen gesorgt. Unmittelbar bevor der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande die Partie gegen Frankreich in der Münchner Allianz Arena anpfeifen wollte, landete ein Fallschirmspringer in der deutschen Hälfte. Auf dem Fallschirm des Mannes, der zuvor über das Stadiondach in den Innenraum geflogen war, dabei von der am Stadiondach installierten "Spider-Cam" ausgebremst wurde und die Zuschauerränge aufgrund dieser unfreiwilligen Richtungsänderung nur knapp verfehlte, standen die Worte "Kick Out Oil!" und "Greenpeace".

