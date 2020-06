Floyd-Proteste in den USA: NBA-Coach Gregg Popovich geht Präsident Donald Trump hart an - "Er ist ein Zerstörer"

Der NBA-Coach und Trainer der US-Olympiaauswahl, Gregg Popovich, hat US-Präsident Donald Trump für sein Verhalten in den Tagen des Protests scharf kritisiert und beleidigt. "Er ist nicht nur spaltend. Er ist ein Zerstörer. In seiner Gegenwart zu sein, lässt dich sterben“ , sagte Popovich dem Magazin The Nation und nannte Trump einen "geistesgestörten Idioten“. "Ich bin entsetzt darüber, dass wir einen Anführer haben, der nicht sagen kann, dass schwarze Leben wichtig sind.“ Es sei eindeutig, was das Land brauche: "Einen Präsidenten, der sich zeigt und einfach sagt, dass schwarze Leben wichtig sind.“

Der 71 Jahre alte Coach der San Antonio Spurs betonte, es gehe nicht nur um Trump: "Das System muss sich ändern.“ Popovich sagte, er werde alles in seiner Macht stehende tun, um zu helfen. "Weil das das ist, was Anführer machen. Aber er kann nichts dazu beitragen, uns auf einen guten Weg zu bringen, weil er kein Anführer ist.“

Die USA befinden sich seit Tagen in Aufruhr, nachdem der Afroamerikaner George Floyd nach einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war . Tausende Menschen gehen in vielen Städten auf die Straße, aus den zuerst friedlichen Protesten werden zunehmend auch gewalttätige Auseinandersetzungen und Plünderungen.

Auch in der Bundesliga hatten Profis in den Partien am Wochenende auf den Tod Floyds aufmerksam gemacht. Weston McKennie von Schalke 04 zeigte Empörung und Anteilnahme auf einer Armbinde, Mönchengladbachs Marcus Thuram ging symbolisch in die Knie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi forderten auf T-Shirts "Justice for George Floyd“ (Gerechtigkeit für George Floyd).