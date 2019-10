Gregor Grillemeier: Als Hannover 96 mit 8:0 gegen den Karlsruher SC gewann

Karlsruhe war immer kurz hinter uns – und das Spiel war dann eine echte Standortbestimmung. Am Ende der Saison habe ich gar nicht mehr gespielt, weil ich verletzt war. Als der Aufstieg klar war, ich glaube, nach dem Spiel gegen Saarbrücken, war ich gar nicht dabei – sondern in Hannover auf dem Markt.

Warum war 1989 nach drei Jahren bei 96 Schluss für Sie?

Da kam ein Trainer Reinhard Saftig – und dann kam noch der Dieter Schatzschneider, den hat man mir dann auch noch vor die Nase gesetzt. Und man wollte mich ins Mittelfeld setzen. Ich bin noch nie ein Mittelfeldspieler ge­we­sen, sondern war immer einer, der vorne im Zentrum agiert hat. Ich habe dann widerwillig bei den Stuttgarter Kickers unterschrieben, wäre aber gern in Hannover geblieben.

1986 ist der Absteiger 96 mit acht Siegen am Stück in die 2. Liga gestartet und am Ende als Erster aufgestiegen. Acht Siege hintereinander bräuchte 96 in dieser Saison auch mal ...

Es ist wichtig, eine Euphorie reinzubekommen – das ha­ben wir damals geschafft. Aktuell sehe ich die nicht. Hannover ist leider wieder zu einer richtigen Fahrstuhlmannschaft geworden.

Kann 96 noch aufsteigen?

Neben dem HSV und Stuttgart wird sich vielleicht wieder eine Mannschaft wie Union Berlin in der letzten Saison dazwischenmogeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 96 sein wird. Obwohl ich es ihnen gönnen würde.

Ihre Ex-Mannschaft Bielefeld dürfen Sie auch nicht vergessen, die sind Tabellendritter.

Das ist schon erstaunlich. Die wechseln den Trainer, spielen fast mit der gleichen Mannschaft weiter – und sind oben dran. Kann man nicht erklären, ist manchmal so.