"Grenze überschritten": Mainz-Trainer Svensson beklagt persönliche Beleidigung von Köln-Assistent McKenna

Rund um die 60. Minute des Bundesliga-Spiels zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln (1:1) geht es plötzlich turbulent zu - allerdings nicht auf dem Spielfeld, sondern an der Seitenlinie. Nach einem Zusammenprall von Köln-Profi Mark Uth und Mainz-Verteidiger Alexander Hack im Mainzer Strafraum gerieten an der Seitenlinie plötzlich Kölns Co-Trainer Kevin McKenna und Mainz-Coach Bo Svensson ungewöhnlich scharf aneinander. Nach einem heftigen Wortgefecht zeigte Schiedsrichter Deniz Aytekin beiden Streithähnen die Gelbe Karte. Doch was war genau passiert? Nach der Partie hat Svensson scharfe Vorwürfe gegenüber McKenna erhoben.

Gegenüber DAZN sprach der Mainz-Trainer davon, vom Kölner Assistenten verbal attackiert worden zu sein. "Es ging darum, dass es schon in der Halbzeit angefangen hat. Er hat mich persönlich beleidigt", so Svensson. Auslöser soll die Szene zwischen Stefan Bell und Anthony Modeste gewesen sein: In der 44. Minute foulte der Mainzer den Kölner Torjäger als letzter Mann und verletzte Modeste (Verdacht auf schwere Beckenprellung). Aytekin zeigte nur Gelb. "Die ganze Bank von Köln fordert Rot. Dann habe ich ihn angesprochen. Dann hat er mich persönlich beleidigt. Das fand ich nicht so toll. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum es so eskaliert ist", erklärt Svensson sich die verspätete Konfrontation an der Seitenlinie. "Ich finde, es wurde eine Grenze überschritten. Aber so ist es", wütete der Mainz-Trainer.