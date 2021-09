Für Gegner Bayern München sollte Greuther Fürth nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein. Am vergangenen Spieltag zeigten die Münchener beim 7:0-Erfolg gegen den zweiten Aufsteiger VfL Bochum bereits, was den "Kleeblättern" blühen könnte. Auch abgesehen vom Kantersieg befindet sich der Rekordmeister in bestechender Form. Seit nunmehr sieben Spielen setzte es keine Niederlage mehr für Trainer Julian Nagelsmann. Zuletzt feierte der Titelverteidiger unter anderem Siege im Topspiel gegen RB Leipzig (4:1) und in der Champions League beim FC Barcelona (3:0). Personell muss der FC Bayern etwas umplanen. Neben Sven Ulreich, der aufgrund einer Knieverletzung voraussichtlich länger ausfallen wird, hat sich auch Jamal Musiala im Training verletzt. Ein Einsatz ist offen.