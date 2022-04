Greuther Fürth bestätigt schwere Verletzung bei Meyerhöfer – Verteidiger bereits operiert

Auf den sonst so lauten Zuschauerrängen im Stadionkessel von Eintracht Frankfurt wurde es am Samstag still. Sehr still. Es war eine gespenstische Szenerie, die nach der schweren Verletzung von Greuther Fürths Verteidiger Marco Meyerhöfer herrschte. Nach einem unglücklichen Zweikampf in der 87. Spielminute des Bundesliga-Duells mit der SGE (0:0) verdrehte sich der Defensivmann das Bein und musste mit per Trage abtransportiert werden. Gegenspieler Jens Petter Hauge kämpfte mit den Tränen. Meyerhöfer muss eine lange Pause einlegen. Das Bundesliga-Schlusslicht bestätigte am Sonntag eine "schwere Verletzung" am Sprunggelenk des Defensivspielers. Zudem sei der 26-Jährige bereits erfolgreich operiert worden, heißt es in der Klub-Mitteilung.

Anzeige