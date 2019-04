Nullnummer in Liga 2: Fürth und Dresden sammeln Punkt gegen den Abstieg

Fürth/Dresden. Die SG Dynamo Dresden bleibt unter ihrem neuen Trainer Cristian Fiel weiter ungeschlagen. Vor 12590 Zuschauern im Sportpark Ronhof erkämpften die Schwarz-Gelben am Donnerstagabend im Zweitliga-Nachholspiel bei Greuther Fürth ein 0:0-Unentschieden. In einer an Höhepunkten armen Partie, die durch zwei gut organisierte Defensivreihen bestimmt wurde, sammelte die SGD damit einen weiteren Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

Jannis Nikolaou muss kurz vor Anpfiff für Jannik Müller ran

Kurz vor Anpfiff gab es dann schlechte Nachrichten für die Schwarz-Gelben, denn der als Kapitän vorgesehene Jannik Müller verspürte bei der Erwärmung muskuläre Probleme im linken Oberschenkel. Cristian Fiel wollte kein Risiko eingehen und beorderte als Vorsichtsmaßnahme kurzerhand Jannis Nikolaou in die Innenverteidigung, der im Erzgebirge aufgrund einer Sperre nach der fünften Gelben Karte gefehlt hatte. Gemeinsam mit Dario Dumic und dem nunmehrigen Kapitän Florian Ballas bildete nun also der frühere Würzburger die Abwehrkette.

Ernsthaft zu tun bekam sie vorerst wenig, denn die Abtastphase in der Partie bei den „Kleeblättern“ wollte gar nicht enden. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Strafraumszenen blieben absolute Mangelware. Dennoch spielten die Gäste sehr gut mit, agierten aus einer sicheren Verteidigung heraus. In den ersten 20 Spielminuten gab es keinen Torschuss – auf beiden Seiten. Erst Ex-Dynamo Paul Seguin, den der VfL Wolfsburg im Winter an die Franken verliehen hatte, brach den Bann in der 21. Spielminute mit einem Distanzschuss, der knapp am Tor von SGD-Schlussmann Markus Schubert vorbeistrich.

Erstmals ernsthaft gefährlich wurde es dann fünf Minuten später, als Daniel Keita-Ruel einen Flankenball von David Raum im Fünfmeterraum äußerst knapp verpasste. Kurz durchatmen mussten die trotz des ungünstigen Spieltermins am Donnerstagabend zahlreich anwesenden und ganz in Gelb gekleideten SGD-Fans auch, als ein abgefälschter Kopfball von Julian Green als Bogenlampe Kurs aufs Dreiangel nahm, dort aber von Markus Schubert herausgefischt wurde (36.). Drei Minuten danach musste auch Sascha Burchert zum ersten Mal eingreifen, hatte bei dem zum Torschuss mutierten Flankenball von Linus Wahlqvist aber keine Probleme.

Ex-Dynamo Seguin mit bester Gelegenheit für Fürth

Die wohl beste Gelegenheit für die Spielvereinigung gab es dann zwei Minuten vor der Pause – wieder durch Ex-Dynamo Seguin, dessen wuchtiger Kopfball nach Greens Freistoß knapp am rechten Pfosten vorbeiflog. So ging es torlos in die Kabinen. Das Remis zu diesem Zeitpunkt war verdient und leistungsgerecht, auch wenn die Heimelf ein kleines Chancenplus verzeichnen konnte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften dann unverändert zurück auf den Rasen. In Aue hatte die SGD in Durchgang zwei richtig aufgedreht.

Bei den Franken blieb das große Dresdner Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit aber aus. Der noch recht unerfahrene Justin Löwe wollte es aber erzwingen. In seinem dritten Profispiel verdiente sich der 20-Jährige durch ein rustikales Foul gleich nach Wiederanpfiff die Gelbe Karte (46.), um kurz danach mit einem weiteren Foul an Julian Green erster Kandidat für einen Platzverweis zu werden. Cristian Fiel erkannte die Situation schnell und holte den jungen Mann vom Platz, bevor Schiedsrichter Arne Aarnink nach einem möglichen weiteren Foul Gelb-Rot zeigen konnte. Für Löwe kam Atik ins Spiel (51.).

Lucas Röser mit bester Chance per Distanzschuss

Zwischenzeitlich hatte Lucas Röser seine beste Chance per Distanzschuss aus 20 Metern nach einem Ballverlust von David Atanga, doch Sascha Burchert wehrte den Ball zur Ecke ab. Die Fürther kamen danach zu einigen Freistößen, die aber allesamt verpufften. Die vorerst beste Chance des Spiels gab es in Minute 61 erneut für Fürth: Bei einem Konter landete Atangas schöner Querpass bei Sebastian Ernst, der den Ball zu Kapitän Marco Caligiuri weiterleitete. Dessen Direktabnahme klatschte an den linken Pfosten und zurück ins Spielfeld – großes Glück für Dynamo.

Nicht ungefährlich war auch Ernsts Schuss, den Dario Dumic im letzten Moment zur Ecke abfälschte. (64.). Nach vorn kam in dieser Phase einfach zu wenig bei Dynamo. Trainer Fiel reagierte Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Doppelwechsel im Dresdner Sturm, brachte Erich Berko und Moussa Koné für Haris Duljevic und Lucas Röser (67.). Die nächste gute Chance hatten dann aber erneut die „Kleeblätter“: Julian Green zog von der Strafraumgrenze ab, Markus Schubert klärte schließlich zur Ecke (75.). Die Statistiken vom Ballbesitz über die Zweikampfquote bis hin zu den Torschüssen sprachen allesamt für die Franken, doch Dresdens Hintermannschaft stand gut.

Dzenis Burnic muss nach Schlag auf dem Oberschenkel auf dem Rasen bleiben

Und doch hätte Dynamo die Partie mit einer einzigen Aktion noch zu seinen Gunsten entscheiden können. Die große Chance dazu gab es in Minute 79, als der Schuss des eingewechselten Erich Berko aufs kurze Eck an den linken Außenpfosten ging. Auch Aias Aosman nach 87 Minuten hätte durchaus einnetzen können, seine 20-Meter-Direktabnahme flog aber über den gegnerischen Kasten. Zuvor hatte sich Dzenis Burnic nach einem Schlag auf den Oberschenkel behandeln lassen, musste aber auf dem Feld bleiben. Denn das Wechselkontingent der SGD war ausgeschöpft.

Auch in der dreiminütigen Nachspielzeit ließen die gut agierenden Verteidigungsketten beider Teams nichts mehr anbrennen. Am Ende steht somit ein torloses Remis und dadurch immerhin ein Zähler zu Buche. Schon am Sonntag geht es für Dynamo im Rudolf-Harbig-Stadion erneut um Punkte. Zu Gast ist dann im Ostderby der 1. FC Union Berlin.

