Greuther Fürth gegen den FC Bayern – David gegen Goliath: Der Vergleich zum ungleichsten Duell der Bundesliga

Was hatte die damalige SpVgg Fürth vor exakt 100 Jahren, was der FC Bayern seinerzeit noch nicht hatte? Einen Meistertitel, den von 1914. Zwei weitere (1926 und 1929) kamen hinzu, ehe die Münchner erst 1932 ihre mittlerweile Museen füllende Titelsammlung aufzubauen begannen. Seit der ersten Bundesliga -Schale 1969 sind bis dato weitere 29 Meisterschaften hinzugekommen, während man in Mittelfranken nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich auf einen Titel verweisen kann: Als Meister der Zweiten Bundesliga stieg man 2012 als SpVgg Greuther Fürth auf. Und ein Jahr später – ohne einen einzigen Heimsieg – als Schlusslicht wieder ab. Beides will man im zweiten Bundesliga-Jahr verhindern.

Die aktuelle Prognose nach nur fünf Spieltagen mit lediglich einem Pünktchen und 3:13-Toren? Wird schwer. Das sieht auch Bayerns Trainer Julian Nagelsmann vor dem Duell an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) im Sportpark Ronhof so. "Die Vorzeichen der beiden Klubs sind total unterschiedlich. Fürth ist aufgestiegen. Sie merken jetzt zu Beginn der Saison, dass es nicht so leicht ist, sich in der Bundesliga zu behaupten." Besteht die Gefahr, den Underdog zu unterschätzen? Nagelsmann meinte erst spöttisch: "Ich liebe ja solche Fragen." Und erklärte dann vehement: "Es ist absolut sinnbefreit, einen Gegner in der Bundesliga zu unterschätzen."