Nach Pleite gegen Leverkusen: Greuther Fürth steht als erster Bundesliga-Absteiger fest

Die SpVgg Greuther Fürth steht drei Spieltage vor dem Saisonende als erster Bundesliga-Absteiger fest. Durch die 1:4-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen ist die Rückkehr des Kleeblatts ins Unterhaus endgültig besiegelt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nun 11 Punkte und ist bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr aufzuholen. Anzeige

Nach nur einem Jahr in Deutschlands Eliteliga muss Fürth erneut Abschied nehmen. Schon in der Saison 2012/13 durften die Franken erstmals Bundesliga-Luft schnuppern, stiegen aber auch damals als Tabellenletzter sofort wieder ab. Immerhin: Während sie vor zehn Jahren in der kompletten Spielzeit kein einziges Spiel im eigenen Stadion gewinnen konnten, fuhren sie nun Heimsiege gegen Union Berlin (1:0), den FSV Mainz 05 (2:1) und Hertha BSC (2:1) ein.

Der Abstieg der Spielvereinigung zeichnete sich bereits früh in der Saison ab. Erst am 15. Spieltag gelang der Leitl-Elf gegen Union Berlin der erste Saisonsieg, in den 14 Spielen zuvor holte sie nur einen einzigen Punkt. Zum Abschluss der Hinrunde stand das Kleeblatt mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende und hatte schon zwölf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. In der zweiten Halbserie steigerten sich die Franken zwar und stehen mit zwölf Punkten aus den bisherigen 14 Spielen immerhin auf Platz 15 der Rückrundentabelle, für einen Turnaround war diese Ausbeute dennoch zu schwach. Insgesamt holte Fürth nach nun 31 absolvierten Partien nur 17 Zähler.