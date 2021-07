Wegen Hochwassers in Österreich: Aufsteiger Greuther Fürth trainiert auf Parkplatz 

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Sommer-Trainingslager in Österreich mit einer ungewollten Planänderung begonnen. Der Bundesliga-Aufsteiger konnte am Sonntag in Bramberg am Wildkogel die erste Einheit nicht auf dem Fußballplatz abhalten, weil dieser wegen Hochwassers nicht zu erreichen war. Am Fuße der Alpengipfel Großvenediger und Großglockner musste Trainer Stefan Leitl umdisponieren und ein anderes Programm abhalten, etwa mit Übungen im Fitnessraum und auf einem umfunktionierten Parkplatz.

