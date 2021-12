Greuther Fürth schafft ersten Bundesliga-Heimsieg gegen Union Berlin

Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Erstmals in ihrer jungen Bundesliga-Geschichte hat die SpVgg Greuther Fürth im Fußball-Oberhaus einen Heimsieg gefeiert. 1:0 (0:0) siegten die Fürther gegen Union Berlin, das Tor des Tages in einem wenig unterhaltsamen Spiel erzielte Havard Nielsen in der 56. Minute. Anzeige

Im Vergleich zum 1:1 gegen Slavia Prag änderte Unions Trainer Urs Fischer seine Startelf auf fünf Positionen: Andreas Luthe kehrte für Frederik Rönnow ins Tor zurück, Paul Jaeckel ersetzte den erkrankten Vizekapitän Marvin Friedrich in der Innenverteidigung. Nur auf der Bank nahm Kapitän Christopher Trimmel Platz, auf rechts verteidigte Julian Ryerson. Auch Genki Haraguchi (statt Rani Khedira) und Kevin Behrens waren neu dabei - Behrens deshalb, weil Fischer seinem Topstürmer Taiwo Awoniyi eine Pause gönnte.

Verhalten begann der erste Durchgang, chancenarm und selten ansehnlich ging's weiter - im Grunde genommen über die kompletten 90 Minuten hinweg. Beide Mannschaften hatten gute Gründe, erstmal einen bedächtigen Stil zu pflegen. Den Berlinern steckte trotz diverser Personalwechsel noch das donnerstägliche 1:1 gegen Slavia Prag in den Knochen, den Fürthern der katastrophale Auftritt am vergangenen Spieltag in Leverkusen. 1:7 hatte der Aufsteiger im Rheinland verloren, gegen die Berliner sollten deshalb ein paar Grundtugenden bedacht werden: Ordnung, Kompaktheit, Zweikampfstärke - Dinge, die auch Unions Coach Fischer gerne thematisiert.

Unter den fleißig verschiebenden Defensivketten litten auf beiden Seiten die Offensivbemühungen merklich. Ein fußballerisches Spektakel hatte ohnehin niemand erwartet, zumal im Fürther Stadion keine Fans beeindruckt werden mussten; es war dann aber doch ziemlich dürftig, was insbesondere die favorisierten Berliner abspulten.

Die einzige halbwegs gefährliche Chance verzeichneten die Gäste in der 13. Minute unter gütiger Mithilfe des Ex-Unioners Sebastian Griesbeck, der eine Bogenlampe produzierte und so Kruse in Szene setzte. Fürths Torwart Sascha Burchert verkürzte den Winkel geschickt und bügelte Griesbecks Missgeschick wieder aus. Näher kam Union einem Tor in Hälfte eins nicht. Bezeichnend für die Berliner Bemühungen war eine missglückte Eckball-Variante in der 38. Minute, als der kurz ausgeführte Standard durch Kruse prompt beim Gegner landete.

Unterm Strich schmeichelte den Berlinern das 0:0 zur Pause sogar. Die beste Chance in den ersten 45 Minuten hatten schließlich die Fürther, als Dickson Abiama aus wenigen Metern am flink reagierenden Luthe scheiterte. Der Rest war viel Mittelfeldgeplänkel und der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Sven Jablonksi eine kleine Erlösung.



Nach dem Wechsel blieb das Niveau recht bescheiden, Union fiel nichts ein und Fürth war froh darum. Das in dieser Saison so oft vermisste Glück war dieses Mal sogar aufseiten der Franken, jedenfalls in der 56. Minute, als Nielsen in Folge eines Eckballs aus dem Gewühl heraus zur nicht unverdienten Fürther Führung traf. Die Berliner protestierten vergeblich, allerdings lag Nielsens robuster Einsatz gegen Behrens noch im grünen Bereich.

Nun war klar, dass die Berliner mehr investieren mussten. Allerdings fehlten der Mannschaft von Trainer Urs Fischer wie so oft gegen tiefstehende Teams die Werkzeuge. Mehr als ein Kopfballversuch Behrens', den Borchert klasse hielt, sprang zunächst nicht heraus. Fischer reagierte, brachte unter anderem Awoniyi für Kruse, und zeigte die Richtung an, in die es gehen sollte: nach vorn.