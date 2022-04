Abgang beschlossen? Fürth-Boss Rachid Azzouzi reagiert auf Spekulationen um Trainer Stefan Leitl

Zehn Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16, elf Zähler sogar bis zum rettenden Ufer – die Aussichten der SpVgg Greuther Fürth am Tabellenende der Bundesliga machen wenig Hoffnung auf einen Verbleib in der Erstklassigkeit. Auch Cheftrainer Stefan Leitl soll aus dem ausbleibenden sportlichen Erfolg offenbar seine Schlüsse gezogen haben. Die Bild spekuliert sogar darüber, dass sich der 44-Jährige, dessen Vertrag in Fürth noch bis 2023 läuft, nach Ablauf der aktuellen Saison neu orientieren wolle und der Vereinsführung seine Entscheidung bereits mitgeteilt habe.

Diesen Spekulationen widersprach Sportdirektor Rachid Azzouzi jedoch: "Das kann ich nicht bestätigen, dem ist nicht so", dementierte der 51-Jährige gegenüber transfermarkt.de. Stattdessen sei ein weiterführendes Engagement über den Sommer hinaus ein ebenso denkbares Szenario. Gespräche darüber würden geführt. "Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander und befinden uns in einem Austausch darüber, wie es nächste Saison vielleicht aussehen kann – in alle Richtungen", so Azzouzi weiter.