Bleibt Leitl bei Greuther Fürth? Sportdirektor Azzouzi: "Haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten"

Sportdirektor Rachid Azzouzi von der SpVgg Greuther Fürth glaubt trotz des fast sicheren Abstiegs aus der Bundesliga an einen Verbleib von Trainer Stefan Leitl. "Wir haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten", sagte er am Samstag dem TV-Sender Sky vor der Partie gegen Bayer Leverkusen. "Vielleicht ist die Sicherheit, die wir ihm damit aufgezeigt haben, ein Beweis dafür, wie sehr wir diesen Weg weitergehen wollen." Den Eindruck, dass der Trainer sich verabschieden wolle, habe er "überhaupt nicht".

Trotz der schwierigen Saison hielten die Vereins-Verantwortlichen während der kompletten Spielzeit an Leitl fest, der nach nur einem Punkt aus den ersten 14 Spielen die Mannschaft stabilisieren konnte. "Stefan weiß, was er an uns hat. Er weiß, wie wir in schwierigen Phasen zu ihm gestanden sind", meinte Azzouzi. Es sei nicht alltäglich im bezahlten Fußball. "Wir sind unseren Weg weiter gegangen, weil wir von dem überzeugt sind."