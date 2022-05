Positiver Corona-Test: Stefan Leitl wird sein letztes Spiel als Fürth-Trainer "vermutlich verpassen"

Leitl werde sein letztes Pflichtspiel für die Fürther am Samstag (15.30 Uhr) daher "vermutlich verpassen". In diesem Fall würde Co-Trainer Andre Mijatovic die Mannschaft betreuen.

Der gebürtige Münchener startete sein Engagement in Fürth im Februar 2019 und schaffte mit den Franken am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die erste Liga, er wird den Verein am Saisonende aber verlassen. Leitl und sein Assistent übernehmen den Zweitligisten Hannover 96, wie die Niedersachsen am Sonntag mitteilten.