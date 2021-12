Bericht: Greuther Fürth denkt über Transfer von Liverpool-Keeper Loris Karius nach

Bundesligist Greuther Fürth denkt auf der Suche nach einem neuen Torhüter offenbar über eine Verpflichtung von Loris Karius nach. Der 28-Jährige steht nur noch bis Sommer beim FC Liverpool unter Vertrag und spielt in den Planungen der Reds keine Rolle mehr. Bei Trainer Jürgen Klopp ist der frühere Keeper von Mainz 05 und Union Berlin nur die Nummer vier. In Fürth könnte Karius direkt den Posten als Stammkraft übernehmen. Karius könne laut Kicker ins Visier des Aufsteigers geraten.

Karius kam in der Bundesliga zunächst bei Mainz 05 zum Einsatz. Im Sommer 2016 zog es den Keeper zum FC Liverpool in die Premier League. Es folgte eine fast zweijährige Leihe zu Besiktas Istanbul (67 Einsätze) in die Türkei und eine Leihe über eine Saison zu Union Berlin (fünf Einsätze). Neben Union Berlin soll auch der FC Basel an Karius interessiert sein.