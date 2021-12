Dass Greuther Fürth die rote Laterne mit in die Winterpause nehmen wird, steht bereits so gut wie fest. Die Fürther warten seit dem zweiten Spieltag auf weitere Punkte in der Bundesliga. Eine neue Chance auf etwas Zählbares gibt es beim Sonntagsspiel gegen Union Berlin (15.30 Uhr, live imSPORTBUZZER-Ticker). Die Fürther schossen in den letzten zwei Bundesliga-Partien zwar insgesamt vier Tore, kassierten aber auch unglaubliche 13 Gegentreffer. Fürth-Trainer Leitl sprach sogar von "seelischen Wunden" bei den Spielern nach der 1:7 Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Zu allem Pech ist die Fürther Abwehr weiterhin von Verletzungssorgen geplagt. Sowohl Justin Hoogma als auch Nick Viergever fallen weiterhin aus.

