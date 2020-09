Abflug nach Griechenland? PAOK Saloniki zeigt Interesse an 96-Stürmer Marvin Ducksch

PAOK Saloniki zählt zu den Spitzenteams in Griechenland. Zuletzt war die Mannschaft regelmäßig in den internationalen Wettbewerben vertreten. Auch in der kommenden Saison haben die Hafenstädter Chancen auf die Teilnahme an den Play-Offs der Champions League. In der dritten und letzten Qualifikationsrunde empfängt der griechische Meister von 2019 auf Benfica Lissabon. Gespielt wird am 15. September um 20.00 Uhr. In die griechische Liga startet Saloniki am 12. September mit einem Heimspiel gegen AE Larisa.

Bei den Griechen würde Ducksch auf ein bekanntes Gesicht der Bundesliga treffen. Sportdirektor in Saloniki - und damit direkt an den Verhandlungen beteiligt - ist Olaf Rebbe, der einst für den VfL Wolfsburg verantwortlich war.