Bericht: Griezmann-Rückkehr zu Atlético Madrid möglich – Barca plant Tausch mit Saúl

Griezmann kam in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen auf 20 Tore. Trainer Ronald Koeman setzte den 30-jährigen Offensivspieler oft in der Sturmspitze ein. In der kommenden Spielzeit plant Koeman wohl eher mit den ablösefreien Neuzugängen Sergio Agüero und Memphis Depay im Sturmzentrum. Daher sei es laut Mundo Deportivo denkbar, dass Griezmann zurück nach Madrid wechselt. Der offenbar angedachte Tausch mit Saúl sei auf einem guten Weg, wie es in dem Bericht heißt. Der 26-jährige Mittelfeldspieler könne sich trotz laufendem Vertrag bis Ende Juni 2026 einen Transfer vorstellen.