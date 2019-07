Griezmann-Transfer: Barcelona feiert - Atlético Madrid will Protest mit "Beweisen" untermauern

Der FC Barcelona feiert die Verpflichtung von Antoine Griezmann - der bisherige Arbeitgeber des Franzosen bringt sich für die zu erwartende Transfer-Schlammschlacht in Stellung. Nachdem Atlético Madrid bereits am Freitag per offizieller Mitteilung gegen den Deal protestiert hatte, legte Präsident Enrique Cerezo nach und sprach von "Beweisen" dafür, dass die von Barcelona hinterlegte Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro zu gering sei. Hintergrund: Atlético gibt an, dass sich Griezmann und Barça bereits vor Monaten über den Wechsel einig geworden seien, als die Ausstiegsklausel des Weltmeisters noch 200 Millionen Euro betrug. Diese war dann am 1. Juli auf 120 Millionen Euro gefallen.

Welche exakten Schritte der Verein aus Madrid nun plant, ist allerdings noch unklar. „Ich bin enttäuscht vom Verhalten des Spielers. Er wollte gehen und hat uns das erst in letzter Minute gesagt“, erklärte Cerezo. Vorausgegangen war ein wochenlanges Gezerre um Griezmann, der bereits 2018 einen Wechsel nach Barcelona angepeilt, diesen aber in letzter Minute abgesagt hatte. Jetzt erhält Griezmann einen Fünfjahresvertrag bis 2024, in dem eine Ablösesumme von 800 Millionen Euro festgelegt ist. Das ist mehr als ein Wechsel Lionel Messis kosten würde (700 Millionen Euro).

Der lang erwartete Transfer des Star-Stürmers löste in Katalonien Begeisterung aus. "Ahora sí!" (Jetzt ja!) titelte die klubnahe Zeitung Sport am Samstag in großen Lettern neben einem Bild Griezmanns im Trikot der Azulgrana. "Griezmann endlich verpflichtet!", jubelte das ebenfalls in Barcelona ansässige Blatt Mundo Deportivo. Der Klub postete ein Video, in dem der 28-Jährige sagt: "Am Ende vereinen sich unsere Wege. Ich werde das Trikot von Barça mit allem Engagement verteidigen." Griezmann soll am Sonntagabend seinen Vertrag unterzeichnen und im Anschluss offiziell in Barcelona präsentiert werden. Am Montag könnte er dann ins Training bei seinem neuen Klub einsteigen.

