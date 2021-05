Berichte: Grillparty bei Superstar Lionel Messi – La Liga ermittelt gegen den FC Barcelona

Mit einem gemeinsamen Grillabend wollte Lionel Messi seine Mannschaftskameraden vom FC Barcelona am Montag offenbar auf den Endspurt in La Liga einstimmen. Die spanische Marca berichtet von einer Party bei Messi zu Hause samt Spielerfrauen und gelöster Stimmung. Diese sollte offenbar die nötige Energie für die letzten vier Spiele bringen. Wegen der Corona-Bestimmungen könnte die Grillparty jetzt statt der geplanten Motivationsspritze zur Hürde für Messi und Co. werden. Einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge laufen Ermittlungen gegen den katalanischen Top-Klub.

