Hoher Besuch mit wenig Zeit: DFB-Präsident Grindel schaut beim 1. FC Lok Leipzig vorbei

Grindel erinnerte die alte Holztribüne im Lok-Stadion direkt an die Heimat. "Am Rothenbaum sah es früher sehr ähnlich aus", beschrieb er. Genau diesen Charme und die älteste Holztribüne Deutschlands wolle man in Probstheida natürlich erhalten, aber eine Sanierung sei langsam fällig, klärte ihn Lok-Präsident Thomas Löwe auf.

Acht Minuten für das Drei-Stunden-Programm

Der DFB-Chef hörte der langen Historie des Stadions in sehr gekürzter Version zu, zeigte sich aber auch mit der aktuellen Situation im Leipziger Fußball vertraut. "Ich war in der Vergangenheit ja auch schon bei Chemie Leipzig zu Gast. Beim Sachsen-Pokalfinale gegen Neugersdorf", so der 57-Jährige. Es sei deshalb auch an der Zeit gewesen Lok zu besuchen. Er ergänzte locker: "Ich habe natürlich keinen Favoriten - ich bin da ganz neutral."