Bestätigt: DFB-Boss Grindel tritt zurück - Vizepräsidenten Koch und Rauball übernehmen kommissarisch

Jetzt ist es fix: Reinhard Grindel tritt als DFB-Präsident zurück. Dies bestätigte der Verband am Dienstagmittag in einer Mitteilung. Grindel gab seine Entscheidung am Dienstag in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt. Die Vizepräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball übernehmen das Amt demnach ab sofort kommissarisch.