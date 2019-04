Uhren-Geschenk an Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel offenbar teurer als bekannt

Weiter Wirbel um die Luxus-Uhr von Ex-DFB-Boss Reinhard Grindel! Einem Bericht des Spiegel zufolge ist das Modell, welches der ehemalige Verbandspräsident im Jahr 2017 vom ukrainischen Sport-Oligarchen Grigori Surkis zum Geburtstag bekommen hatte, deutlich wertvoller als bisher bekannt. Der 57-Jährige hatte den Preis in seiner Rücktrittserklärung vergangene Woche auf 6000 Euro taxiert. Doch der tatsächliche Preis liegt dem Medienbericht zufolge bei 11.800 Euro - wäre demnach also fast doppelt so hoch.

Am 15. April 2016 wurde Reinhard Grindel auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag als neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes vorgestellt. Grindel folgte auf den am 9. November 2015 zurückgetretenen Wolfgang Niersbach. Das Motto des 41. DFB-Bundestages lautete damals "Fußball ist Zukunft." ©

Hersteller nennt Modell und Preis

Um welches Modell es sich bei der Luxus-Uhr handelt, war bislang nicht klar. Der Ex-DFB-Chef hatte dazu auf Nachfrage keine Angaben gemacht. Der Spiegel schickte ein Foto der Uhr am Handgelenk von Grindel zum Schweizer Hersteller, der das genaue Modell und den dazugehörigen Listenpreis in Höhe von 11.800 Euro nannte. Mittlerweile ist die Edelstahl-Uhr nicht mehr erhältlich.

Derweil hat der Verband einen Zeitplan für die Nachfolge von Grindel veröffentlicht. Spätestens Ende Juli wollen DFB und DFL einen Kandidaten präsentieren. Das Ziel sei es, auf dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main „einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin zu wählen, der oder die gemeinsam getragen wird und zum zu erstellenden Anforderungsprofil passt“, hieß es in einer Mitteilung.