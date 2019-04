Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel - So reagiert das Netz: "Endlich weg"

Reinhard Grindel tritt von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück . Der 57-Jährige zieht damit nach drei Jahren als DFB-Präsident die Konsequenzen aus den Anschuldigungen und der schweren Kritik gegen seine Person in den vergangenen Tagen. Letztendlich stolperte Grindel vor allem über eine Luxusuhr im Wert von 6000 Euro, die ihm vom ukrainischen Fußball-Oligarchen und Fußballfunktionär Hryhorij Surkis 2017 zum Geburtstag geschenkt worden sein soll.

Fußball-Stars gehen DFB-Präsident Reinhard Grindel an - Lothar Matthäus: "Zu lange rumgeeiert"

Grindel entschuldigt sich in seiner Erklärung

"Ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe", begann Grindel (hier im Wortlaut) seine Erklärung in der Frankfurter Verbandszentrale, in dessen Anschluss er keine Fragen zuließ.