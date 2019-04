Nach Rücktritt als DFB-Präsident: Reinhard Grindel wohl bei der UEFA vor dem Aus - Rückkehr zum ZDF?

Nach DFB-Aus auch UEFA-Aus für Reinhard Grindel? Nach dem Rücktritt an der Spitze des Deutschen Fußball-Bunds dürfte der 57-Jährige den Regularien nach seinen Sitz im europäischen Fußballverband behalten. Dort ist er Vizepräsident und Mitglied im Exekutivkomitee. Die Wahl dieser Positionen erfolgt personenbezogen, sodass der DFB nicht automatisch einen deutschen Kandidaten an seiner Stelle in das Gremium schicken könnte.