Grippe überstanden: Bayern-Profi Niklas Süle kehrt gegen Borussia Dortmund zurück 

Mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die Borussia kann der FC Bayern alle rechnerischen Restzweifel am zehnten Meistertitel nacheinander ausräumen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den BVB vier Spieltage vor Saisonende neun Punkte.

Verteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman, die am Sonntag beim 3:0 in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld wegen muskulärer Probleme gefehlt hatten, arbeiteten am Dienstag individuell. Corentin Tolisso drehte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel alleine Runden auf dem Trainingsgelände.