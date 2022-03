"Großartig": Robin Gosens gibt Comeback nach über fünf Monaten – Debüt für Inter Mailand im Derby

"Ich bin so glücklich, weil es großartig ist, nach fünf Monaten Verletzungspause wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Gosens, der in der Winterpause für etwa 25 Millionen Euro Ablöse aus Bergamo verpflichtet worden ist, gegenüber Inter TV: "Ich habe mein Debüt in einem sehr schwierigen Spiel gegeben. Milan ist eine sehr gute Mannschaft. Sie halten eine hohe Linie und pressen sehr stark. Vielleicht hätten wir den Platz besser nutzen müssen, aber das ist nicht immer einfach. Wir haben viele Spiele gespielt und sind etwas müde. Auch wenn wir kein Tor geschossen haben, werden wir mit Zuversicht das Rückspiel im April angehen."

Einen weiteren Einsatz könnte Gosens bereits am Freitag im Serie-A-Spiel gegen US Salernitana erhalten. Am kommenden Dienstag ist Inter im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Liverpool nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel gefordert. Im Blick hat der 27-Jährige aber auch schon eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Die DFB-Auswahl startet mit den Testspielen in Sinsheim gegen Israel am 26. März und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande in das neue Jahr. "Ich weiß, dass ich länger nicht gespielt habe. Aber ich bin hochmotiviert und weiß, dass ich an meine Leistungen anknüpfen kann. Und wenn das der Fall sein sollte, bin ich mir sicher, dass der Bundestrainer mich nach wie vor auf der Liste hat", sagte der Linksverteidiger dem Kicker.