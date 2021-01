Großbaustelle beim ZFC Meuselwitz: Förster ist letztes Puzzleteil beim Kader-Umbau

Acht personelle Änderungen seit Saisonbeginn (zählt man die Entlassung von Trainer Koray Gökkurt mit sogar neun) – ein Zeichen für die verfehlte Transferpolitik des im Oktober geschassten Gökkurt? „Dieser Eindruck könnte zumindest entstehen“, sagt Nachfolger Holm Pinder. „Die Jungs haben dem Spiel nicht so ihren Stempel aufgedrückt, dass wir damit zufrieden gewesen sein könnten. Außerdem gab es Reibereien außerhalb des sportlichen Bereichs.“ Will heißen: Manch einem schmeckte es nicht, neben dem Fußball auch noch ein paar Stunden pro Woche zu arbeiten. „Jetzt sollten wir Ruhe in das Gesamtgebilde bekommen“, so Pinder.

Unruhe in gegnerischen Strafräumen erhofft er sich dagegen von Förster. Schließlich liest sich die Bilanz des 31-Jährigen, der vom BFC Dynamo kommt, auch in dieser Spielzeit mit sechs Toren und drei Torvorlagen in neun Spielen exquisit. „Da ist uns ein großer Fisch ins Netz gegangen. Ein absoluter Zentrumsspieler, so ein Typ hat uns bisher gefehlt“, sagt Pinder. Zu viel Druck möchte der coachende Vizepräsident dem Neuen denn aber doch nicht aufbürden. „Er allein wird es auch nicht richten.“

Transferfenster schließt am 31. Januar

Derweil haben neben Güler auch Dennis Blaser (Schwarz-Weiß Bregenz), Cottrell Ezekwem (VfB Homberg) sowie Rudolf Gonzalez-Vass (ebenfalls Bonn) Meuselwitz im Januar verlassen. Alle vier waren erst im Sommer gekommen. Das Winter-Transferfenster schließt am 31. Januar, weitere Verpflichtungen sollen bis dahin aber nicht folgen. „Wir sind jetzt in der Defensive und Offensive gut aufgestellt, haben einen kleinen, aber feinen Kader“, sagt Pinder.